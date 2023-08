Milano: De Corato, dopo aggressione a 19 enne ripristinare "soldati dinamici" in zona Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'aggressione di un 19 enne alla stazione Garibaldi "in Commissione su sicurezza e degrado delle città italiane alla Camera, e con il supporto del Presidente di Sos Italia Libera, l'Associazione Nazionale Antiracket-Anticriminalità Paolo Bocedi, mi batterò per avere più sicurezza nel capoluogo lombardo, per esempio chiedendo i soldati dinamici nella zona di Garibaldi che, con il Centrodestra alla guida della città (fino al 2011), videro una diminuzione di reati del 40 per cento perché presidiavano l'intero quartiere". Lo afferma il deputato. di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'aggressione subita da un giovane ragazzo ucraino di 19 anni domenica scorsa in Stazione a Garibaldi mentre aspettava il treno. "La mamma di un ragazzo milanese, che lavora in una società italiana di Saronno che organizza e gestisce eventi - spiega - mi ha informato di quanto accaduto al proprio figlio domenica scorsa, intorno alle ore 19, in Stazione Garibaldi a Milano. Le immagini, che mi hanno provocato tanta rabbia, dispiacere e altrettanta tristezza, ritraggono il 19 enne ucraino con vistosi segni e punti di sutura in faccia (in tutto il corpo gli sono stati applicati 80 punti), provocatigli da 25 nordafricani armati di taglierini che lo hanno ridotto in questo stato per rubargli uno zainetto e un cellulare". "Malfattori, delinquenti e criminali se ne sono completamente impossessati, a qualsiasi ora della giornata ed in qualsiasi zona/quartiere, di questa città, purtroppo, è la città governata dal Centrosinistra dal 2011", conclude De Curato. (Com)