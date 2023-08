Roma: ruba abbigliamento e insulta personale, arrestata figlia ex Miss Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe rubato capi di abbigliamento per un valore di circa 300 euro. Per questo, ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Casal Bertone, hanno arrestato per furto aggravato la 27enne figli di una ex Miss Italia. La ragazza è stata sorpresa dal personale di sicurezza del negozio Upim in via Gioberti a Roma, a superare il sistema antitaccheggio, portando con se merce che non aveva pagato. La ragazza avrebbe minacciato e insultato il personale del negozio e quello preposto alla sicurezza. I carabinieri, quindi l’hanno arrestata e, questa mattina, in sede di convalida, il Gip ha anche denunciato la ragazza per offesa a sfondo razziale.(Rer)