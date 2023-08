Spagna: socialisti, voto di oggi al Congresso dimostra che Feijoo non può ottenere investitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto di oggi per la seduta costitutiva del Congresso dei deputati spagnolo ha dimostrato che il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, non può ottenere l’investitura per la presidenza del governo. Lo ha affermato il portavoce del Gruppo socialista alla Camera bassa, Patxi Lopez. Secondo l’esponente del Partito socialista, i 139 voti emersi dai popolari “non consentono a Feijoo di presentarsi per nessuna investitura”. (Spm)