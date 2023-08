Torino: rogo ThyssenKrupp, l'ex ad Espenhahn finisce in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi 16 anni dal rogo della ThyssenKrupp di Torino costato la morte a 7 operai, l'allora amministratore delegato dell'azienda Harald Espenhahn è finito in carcere in Germania. "Dopo 5726 giorni il signor Harald Esphenhann dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere - scrive su Facebook Antonio Boccuzzi, l'unico sopravvissuto al rogo -. Non è un risarcimento, non è vendetta e solamente l'unico epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo e che è stato solo rimandato. Certo, quei 5 anni saranno ulteriormente ridimensionati, lo sappiamo e non ci facciamo strane o vane illusioni, ma un passo è stato compiuto e questo non ce lo porta via nessuno", conclude.(Rpi)