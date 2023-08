Montagna: Giorgetti (Lega), cordoglio per morte giovani finanzieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie e al corpo della Guardia Di Finanza (Gdf) per la morte dei giovani finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchioni, in forza alla Stazione Sagf di Tarvisio, in provincia di Udine, deceduti durante un addestramento sul pilastro del Piccolo Mangart. “Sono molto addolorato per queste giovani vite spezzate mentre svolgevano il loro lavoro con dedizione, scrupolo e professionalità”, dichiara il ministro. (Rin)