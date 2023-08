Stellantis: investe in Ctr per rafforzare produzione di litio a basse emissioni negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100 per cento del mix di vendite con autovetture Bev in Europa e il 50 per cento con autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti. Per raggiungere tali obiettivi commerciali, l’azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie, con il supporto di sei impianti di produzione di batterie in Nord America e in Europa. Stellantis sta lavorando per diventare un’azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti. “Questo importante investimento di Stellantis in Ctr rappresenta un’eccezionale pietra miliare per la nostra azienda e rafforza ulteriormente il nostro impegno a favore della produzione sostenibile di batterie per veicoli elettrici”, ha affermato Rod Colwell, Amministratore delegato di Ctr, che ha sottolineato: “Con la rapida diffusione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti e in tutto il mondo, garantire la fornitura di materiali per batterie prodotti responsabilmente non è mai stato così importante. Localizzando la filiera delle batterie possiamo ridurre al minimo i rischi correlati alla catena di fornitura e creare centinaia di posti di lavoro in una comunità economicamente svantaggiata. Ci complimentiamo con Stellantis e non vediamo l’ora di lavorare insieme per stabilire nuovi standard di riferimento per l’intero settore in termini di affidabilità, efficienza e sostenibilità”. L’inizio della fornitura di idrossido di litio per batterie da parte di Ctr per Stellantis è previsto per il 2027. L’azienda prevede di creare 480 posti di lavoro tramite accordi dedicati e fino a 940 posti di lavoro garantiti direttamente dal progetto pienamente a regime. (Com)