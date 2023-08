Algeria: esperti, adesione Brics consentirà diversificazione relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione dell’Algeria al gruppo dei Paesi emergenti Brics, che per ora comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, consentirà di trarre benefici maggiori dalla diversificazione delle relazioni internazionali. È quanto ha dichiarato l’economista algerino, Mustapha Mekideche, al portale di informazione “L’Algerie aujourd’hui”. Il gruppo Brics, che conta circa il 40 per cento della popolazione mondiale, il 25 per cento del prodotto interno lordo globale e dà vita al 18 per cento del commercio internazionale, offre numerosi vantaggi, in particolare l’accesso a finanziamenti attraverso la Nuova banca di sviluppo, fondata nel 2014 con sede a Shanghai. Secondo Mekideche, “l’aumento del potenziale degli scambi inter-africani, il ritorno trionfale dell’Algeria quale fornitore di energia all’Europa, ma anche le nuove prospettive di co-produzione mineraria, industriale e agroalimentare con Russia e Cina” realizzeranno la strategia adottata da Algeri in materia di crescita economica. I Paesi del gruppo Brics "vogliono energia e materie prime, mentre noi vogliamo co-produzione e tecnologia”, ha detto l'economista. Considerando, inoltre, che Brasile e India rappresentano mercati promettenti nei settori petrolchimico, agroalimentare, tecnologico e aerospaziale, l’integrazione nei Brics permetterebbe ad Algeri una maggiore “fluidità negli scambi commerciali e negli investimenti” in settori strategici dell’economia. (Ala)