Imprese: da Camera di Commercio Rieti-Viterbo bando voucher digitali per 350mila euro

- E' stato pubblicato il nuovo bando voucher digitali I4.0 della Camera di Commercio Rieti-Viterbo rivolto alle imprese dell'alto Lazio, giunto alla sesta edizione, che si pone l'obiettivo di stimolare il processo di trasformazione nel tessuto imprenditoriale locale. Complessivamente lo stanziamento ammonta a 350mila euro e ciascuna delle imprese ammesse al bando potrà contare su un contributo massimo di 5mila euro a fondo perduto, fino al 70 per cento delle spese ammissibili. Gli acquisti dovranno esser finalizzati a beni o servizi (strumentali, materiali e immateriali), consulenza (massimo 20 per cento), formazione (massimo 30 per cento) ed anche acquisto di servizi per la presenza e lo sviluppo commerciale su piattaforme di e-commerce. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 90esimo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione. Le aziende presenti nelle province di Rieti e Viterbo potranno presentare domanda a partire dalle ore 9 dell'11 settembre fino alle ore 12 del 29 settembre 2023, o fino all'esaurimento dello stanziamento. Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese costituite o denunciate in data antecedente la pubblicazione del bando (Com)