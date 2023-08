Lombardia: Beduschi, protagonisti al Meeting di Rimini con nostre eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia protagonista quest'anno al Meeting di Rimini con i prodotti tipici, le produzioni di qualità e le tradizioni di trasformazione dei prodotti locali. Ogni giorno, grazie a Ersaf (l'Ente regionale servizi agricoltura e foreste della Lombardia), l'agricoltura dei diversi territori, con le distintività di ogni angolo della nostra regione, sarà in vetrina e declinata attraverso degustazioni, percorsi sensoriali e veri e propri 'incontri' con i profumi e i sapori della tradizione. "Cibo e vini lombardi tornano al Meeting per offrire ai visitatori un assaggio delle eccellenze che la nostra regione produce in territori differenti tra loro ma tutti straordinariamente unici - ha commentato l'assessore regionale Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) -. Dalle montagne ai grandi laghi, fino alla fertile pianura padana che fa dell'agricoltura lombarda la prima in Italia per PIL, si crea ogni giorno un patrimonio immenso che conta 75 produzioni DOP e IGP tra vino, formaggi, salumi, olio, prodotti ittici e miele, a cui si aggiungono centinaia di specialità dei territori, ognuna delle quali rappresenta un biglietto da visita che per conoscere borghi e luoghi più o meno noti della Lombardia". "Compito della Regione - ha concluso l'assessore - è sostenere ogni giorno questo sistema produttivo fatto da grandi realtà che si affiancano a piccoli artigiani, con la missione di doverle difendere da chi vuole 'appiattire' le tipicità, ridurle a dati in etichette fuorvianti o, ancor peggio, attaccarle sui mercati con pallide imitazioni". Secondo dati Coldiretti (2023) ammonta a oltre 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo. (segue) (Com)