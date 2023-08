Lombardia: Beduschi, protagonisti al Meeting di Rimini con nostre eccellenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma delle degustazioni prevede per domenica 20 agosto alle ore 15, 'Morbidezze padane' da scoprire, in un viaggio tra i formaggi e i vini del territorio. Protagonisti per il Lodigiano la raspadura, la crescenza e la ricotta; si aggiungono la Molana, formaggio a pasta cruda, molle, da fresco (15 giorni) a breve stagionatura (20-40 giorni), prodotto con latte bovino intero pastorizzato in provincia di Pavia nell'Alto Oltrepò Pavese; il Quartirolo, formaggio molle da tavola, prodotto con latte vaccino crudo, o pastorizzato, e il Salva Cremasco, un formaggio molle da tavola a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, a crosta lavata, con stagionatura minima di 75 giorni. A corredo della prima degustazione il Salame mantovano, il dolce Treccia d'Oro di Crema, accompagnati dall'Igt Verdea, vino fresco e leggero prodotto a San Colombano al Lambro (MI) e Lambrusco mantovano. Alle ore 18, per l'appuntamento con 'Il Gioco dell'Oca' è prevista una selezione di sei salumi a base d'oca; a seguire degustazione di Offelle di Parona, tipico biscotto ovale della Lomellina, accompagnato da Riesling italico e Chiaretto della Valtenesi. (segue) (Com)