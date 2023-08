Lombardia: Beduschi, protagonisti al Meeting di Rimini con nostre eccellenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per martedì 22 agosto alle ore 15, per i 'Profumi e sapori della Valchiavenna', con vini, formaggi d'alpeggio, salumi della tradizione contadina chiavennasca, protagonisti il Grasso d'alpe della Val di Lei, la provola e lo stagionato di capra e il Furmacc del Feen. Tra i salumi l'immancabile bresaola chiavennasca, con lo speck di Chiavenna e il filetto di suino stagionato. Ad accompagnare il biscotto Prosto come dolce, vini Metodo classico e Orange (prodotti con uve a bacca bianca e vinificati come il rosso). Alle ore 18, con 'Quando la capra parla' sarà possibile scoprire l'unicità dei prodotti delle piccole aziende ovicaprine dell'area varesina. Focus su Formaggella Luinese, Quadrotto di capra, Duetto, Stagionato e Ginestrina, salamini di capra, amaretto di Gallarate e due vini dei Ronchi varesini. (segue) (Com)