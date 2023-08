Lombardia: Beduschi, protagonisti al Meeting di Rimini con nostre eccellenze (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per giovedì 23 agosto alle ore 15, 'Brescia tra lago e montagna', per incontrare la tradizione norcina di Pozzolengo. Silter, Bagoss, Nostrano della Valtrompia, Sabbio e Conca i formaggi protagonisti, insieme a lonzino e coppa. Per concludere il Bussolano come dolce, accompagnato da Lugana e Franciacorta. Alle ore 18, 'Il bianco e il rosso di Valtellina' si sposano con i salumi e i formaggi delle montagne valtellinesi. Bitto, Casera e Matusc, formaggio povero del contadino, tra le proposte, insieme a bresaola, slinzega e mortadella di fegato. Immancabile la bisciola valtellinese, accompagnata dai vini Rezia (bianco) e Sassella. Alla fine di ogni incontro sarà presentato un dolce tipico della tradizione dolciaria di Lombardia, direttamente legato all'area territoriale protagonista della degustazione. (Com)