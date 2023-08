Meeting Rimini: Confagricoltura presente alla 44 esima edizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Territorio, ambiente, sostenibilità: sono i temi conduttori della presenza di Confagricoltura alla 44esima edizione del Meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli, che quest'anno ha per tema "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile", in programma da domenica 20 a venerdì 25 agosto. Il Meeting è tra le manifestazioni più longeve e partecipate: nel 2022 sono stati ottocentomila gli ingressi e quest'anno si attende un analogo riscontro, grazie anche alle personalità e istituzioni che hanno garantito la loro presenza e che culmineranno con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo spazio confederale si trova nel padiglione A3, stand 003, e prevede un ricco programma di iniziative, oltre agli incontri tra le delegazioni della rete territoriale di Confagricoltura. Il presidente nazionale Massimiliano Giansanti, inoltre, sarà a Rimini il 24 e 25 agosto. Per quanto riguarda il programma dello stand, si inizia domenica 20 agosto, alle ore 16, con "Le donne per l'innovazione in agricoltura", con il racconto delle imprenditrici dell'Emilia-Romagna. "Confagricoltura partecipa con convinzione alla manifestazione che negli anni si è consolidata come uno dei momenti più alti di dialogo sui grandi temi che quotidianamente affrontiamo con il nostro impegno di Organizzazione sindacale agricola – afferma il presidente Massimiliano Giansanti. - La sicurezza alimentare, il lavoro, la sostenibilità e il territorio con le sue comunità sono gli asset su cui si basa la nostra attività a livello centrale e locale. Il confronto generazionale che il Meeting da sempre assicura costituisce poi un valore aggiunto che ci aiuta nel percorso di crescita e di diffusione dei valori legati al settore primario".(Rin)