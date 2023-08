Guardia Finanza: Tajani (Fi), condoglianze per i due finanzieri scomparsi su Alpi Giulie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto le sue condoglianze ai familiari e a tutto il corpo della Guardia di finanza per la tragica scomparsa di due giovani finanzieri sulle Alpi Giulie. Lo ha dichiarato Tajani sul suo profilo X, precedentemente noto come Twitter. "Entrambi, valenti soccorritori alpini, erano impegnati in un'attività di addestramento. Che possiate riposare in pace", ha scritto il ministro. (Res)