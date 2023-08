Ambiente: assessori Lazio, delocalizzare impianti acquacultura Formia-Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo lavorare insieme "per favorire quanto prima lo spostamento degli impianti di acquacoltura tra Formia e Gaeta, senza per questo danneggiare l’economia del territorio". Lo dichiarano in una nota Elena Palazzo, assessore all'Ambiente e Giancarlo Righini, assessore alla Pesca della Regione Lazio. È urgente "delocalizzare le strutture per l’allevamento ittico presenti sulla fascia del litorale pontino di levante - proseguono gli assessori - La titolarità delle concessioni di acquacoltura spetta ai singoli Comuni, che hanno la possibilità di concedere e autorizzare gli impianti esclusivamente nelle aree indicate dalla Carta Vocazionale regionale. Dobbiamo lavorare insieme per arrivare a localizzare queste strutture offshore, in modo che non creino danni all'ambiente". (segue) (Com)