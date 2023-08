Speciale energia: Paesi Bassi, via libera del Consiglio di Stato a progetto stoccaggio CO2 in Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha dato il via libera al progetto Porthos, che prevede lo stoccaggio di CO2 nel Mare del Nord tramite gasdotti nell’area portuale di Rotterdam. Lo riporta l’emittente televisiva “Nos”. Il gruppo ambientalista Mobilitazione per l’ambiente (Mob) si è opposto al progetto sostenendo che questo rilascerebbe valori eccessivi di emissioni di azoto, danneggiando le riserve naturali di Rotterdam. Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, tuttavia, le emissioni nocive sono “temporanee e limitate”, e “non provocano conseguenze importanti per l’ambiente”. Il ministro per il Clima e l’energia olandese, Rob Jetten, ha affermato che si tratta di “una notizia importante per la transizione energetica e il clima”. Porthos è il primo grande progetto offshore di stoccaggio di CO2 dei Paesi Bassi. Per la sua costruzione, che potrebbe iniziare nei primi mesi del 2024, sono stati stanziati 2 miliardi di euro. Grazie al progetto, i Paesi Bassi potrebbero ridurre le emissioni annuali di CO2 di circa il 2 per cento all’anno. (Beb)