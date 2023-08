Speciale energia: Bonelli (Avs), prezzi alle stelle, governo sordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la campagna elettorale, la presidente Meloni e la sua coalizione avevano promesso montagne d'oro, tra cui il taglio delle accise sulla benzina. Dopo quasi un anno di governo e una lunga serie di promesse tradite, ci troviamo di fronte a un aumento senza precedenti dei prezzi dei carburanti fossili, che pesa enormemente sulle tasche dei cittadini e delle famiglie italiane. Pane, pasta, frutta, verdura: beni essenziali diventati quasi inaccessibili per molti a causa di questa spirale di rincari. E quale sarebbe la risposta del governo? Elargire bonus per l'autotrasporto di merci e persone, una soluzione superficiale e di breve respiro che non affronta il vero cuore del problema”. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Mentre i ministri dell'energia dell'Ue guardano al futuro attraverso l'approvazione di un regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035 – ha proseguito – il nostro governo, in un atto di incredibile arretratezza, intende trasformare l'Italia in un hub europeo del gas”. L'Italia di Giorgia Meloni, ha sottolineato Bonelli, “è diventata il centro della speculazione sul gas, con la premier che sembra fare da sponda e restare a guardare, come dimostrato dalla rinuncia a far pagare la tassa su extraprofitti delle compagnie energetiche, perdendo così un ammontare di otto miliardi e mezzo di euro. È la dimostrazione di una visione corta e dannosa, che accrescerà il ritardo del nostro Paese verso una transizione verde essenziale e urgente”. “Non possiamo e non dobbiamo continuare a sostenere le grandi compagnie Oil&Gas, arricchendo le loro casse e ignorando che le energie rinnovabili sono l'unica vera risposta alla crisi climatica, ma anche un modo per alleviare la pressione economica sulle famiglie italiane. È ora che il governo la smetta di tradire il Paese e riconosca che non possiamo risolvere i problemi di domani con le soluzioni di ieri”, ha concluso Bonelli. (Rin)