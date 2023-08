Speciale energia: Iraq, premier Sudani promette ricostruzione raffineria di Baiji, nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ribadito l’impegno del governo federale di Baghdad a ricostruire la raffineria di Baiji, nell’omonimo distretto del governatorato settentrionale di Salah Al Din, che fino al 2014 era stata la più grande del Paese. Lo ha dichiarato lo stesso Sudani, oggi, come riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. La raffineria, che aveva una capacità produttiva di 310.000 barili di petrolio al giorno, era stata occupata e danneggiata dall’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) nel 2014. Nel 2015, dopo la liberazione del distretto di Baiji, molte attrezzature dell’impianto erano andate perdute e le fazioni militari coinvolte nella sconfitta dell’Is erano state accusate di averle rubate e rivendute. Il direttore dell’impianto, Adnan Mohammed Hamoud, ha dichiarato che “Al Sudani ha riportato le attrezzature rubate durante la guerra contro l’Is e ha ispezionato diversi progetti per restituire alla raffineria la sua importanza regionale”. (Irb)