Speciale energia: Brasile, governo chiede indagini su blackout registrato ieri in 25 stati del Paese

- Il ministro dell'Energia del Brasile, Alexandre Silveira, ha dichiarato che chiederà alla Polizia federale e all'Agenzia di Intelligence brasiliana (Abin) di aprire un'indagine sulle cause del blackout elettrico registrato ieri mattina, 15 agosto, lasciando 25 stati e il Distretto federale senza corrente per oltre mezza giornata. L'incidente, secondo Silveira, "non ha nulla a che fare con la sicurezza energetica del Brasile". Lo scopo dell'inchiesta è quindi capire "se questi eventi siano stati eminentemente tecnici o se ci sia stato errore umano o addirittura dolo". Il blackout è iniziato intorno alle 8,30 e il collegamento è stato ristabilito alle 14,49. Roraima è stato l'unico stato a non essere interessato poiché è l'unico che non è collegato al sistema elettrico nazionale. "Quello che è successo oggi è estremamente raro perché abbiamo un sistema efficiente. Perché si verifichi un evento di questa portata, dobbiamo aver avuto due eventi simultanei, in linee di trasmissione ad alta capacità", ha detto il ministro. (Brb)