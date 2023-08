Speciale energia: Libano, prelevati oltre 30 miliardi dalla Banca per elettricità e carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'elettricità in Libano, insieme al ministero dell'Energia e agli incentivi per carburanti e grano importati, ha prelevato oltre 30 miliardi di dollari dai fondi depositati presso la Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl). È quanto emerge dai dati del nuovo studio di audit forense condotto da Alvarez & Marsal, il quale evidenzia che nel periodo 2010-2021, 47 miliardi di dollari sono stati prelevati dalle riserve bancarie, originariamente depositate da cittadini. Secondo quanto reso noto dal portale informativo libanese "Ici Beyrouth", circa 24 miliardi di dollari sono stati assegnati al settore elettrico e al ministero dell'Energia, mentre 7 miliardi di dollari sono stati utilizzati per coprire i suddetti incentivi. Nello stesso periodo, 18 miliardi di dollari sono stati avanzati come anticipi del Tesoro per acquistare carburanti a nome dell'impresa pubblica libanese Electricité du Liban (Edl). Tuttavia, non è stata recuperata neanche una minima parte dei fondi del Tesoro. (Lib)