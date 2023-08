Speciale energia: Mef, ulteriori 1,6 miliardi di euro per opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che sono stati assegnati ulteriori 1,6 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia. In particolare – riferisce una nota – il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023 ripartisce le risorse (con procedura ordinaria del Foi) alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. Il provvedimento - a breve in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l'elenco delle opere pubbliche finanziate è già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate. (Com)