I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: l'Ue segue con grande preoccupazione gli ultimi fatti di violenza - L'Unione Europea segue con grande attenzione e preoccupazione gli ultimi avvenimenti di violenza in Libia, scoppiati dopo il fermo del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, da parte di unità della sicurezza affiliate alla forza di deterrenza Rada e costati la vita a 55 persone. In una nota stampa, il Servizio per l'azione esterna dell'Ue si legge: "Sebbene gli scontri a Tripoli sembrino essersi placati, l'Unione europea esorta tutte le parti a continuare ad astenersi dalle ostilità armate e ad avviare un dialogo per allentare la tensione e riportare la calma". L'Ue invita inoltre tutte le parti coinvolte in atti di violenza a rispettare i propri obblighi, secondo il diritto internazionale umanitario e a garantire la protezione dei civili. "I libici sono stanchi di essere coinvolti nel fuoco incrociato e meritano che le loro aspirazioni alla pace siano finalmente ascoltate e soddisfatte", prosegue la nota. La diplomazia Ue indica che "gli ultimi eventi sono un vivido promemoria della fragilità della situazione della sicurezza in Libia e dell'urgente necessità di elezioni per trovare una soluzione politica sostenibile e inclusiva". Infine, l'Ue ribadisce il suo fermo sostegno agli sforzi di mediazione condotti dall'Onu e dal suo rappresentante in loco, Abdoulaye Bathily. (segue) (Res)