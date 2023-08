I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: Usa chiedono alla giunta di garantire ritiro sicuro delle forze Minusma - Gli Stati Uniti hanno espresso forte preoccupazione per l'aumento delle violenze in Mali mentre le truppe della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite (Minusma) si stanno ritirando, e hanno chiesto al governo di transizione di garantire la sicurezza delle loro operazioni mentre lasciano il Paese. In una nota del dipartimento di Stato, Washington chiede alla giunta militare al potere "di cooperare pienamente" fino alla partenza di tutti gli elementi della Minusma, ritenendo "fondamentale" che alle truppe Onu sia consentito di condurre il suo ritiro "in modo sicuro e ordinato". Gli attacchi del 13 agosto, prosegue il testo ricordando che questi hanno provocato il ferimento di diverse forze di pace, "evidenziano tale minaccia e l'importanza che tutte le parti maliane risolvano le loro divergenze pacificamente e in conformità con l'accordo di pace di Algeri del 2015. Gli attacchi alle forze di pace delle Nazioni Unite sono inaccettabili e condanniamo tale violenza e la più ampia minaccia rappresentata da attori armati che operano in tutto il Mali", conclude il testo, auspicando "un futuro definito da pace, sicurezza e prosperità". (segue) (Res)