I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Niger: oggi la riunione dei capi di Stato maggiore Cedeao ad Accra sull'intervento - Si riuniscono oggi ad Accra, in Ghana, i capi di Stato maggiore dei Paesi membri della Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) per discutere dell'intervento armato caldeggiato dal blocco regionale in Niger per reinsediare al potere il presidente Mohamed Bazoum, deposto con un golpe lo scorso 26 luglio. La notizia della riunione, di due giorni, ha provocato vive reazioni a livello locale ed internazionale, ed una divisione interna alle stesse organizzazioni africane. Così, in contrasto con la volontà della Cedeao, i vertici dell'Unione africana si sono detti contrari all'opzione armata, esortando a proseguire nei tentativi di dialogo con i militari che hanno preso il potere. Una presa di posizione che indebolisce fortemente quella dell'organizzazione regionale ed è stata giustificata dai delegati dell'Ua con l'intenzione di evitare ulteriori conflitti in Niger e nella regione. La conferenza si terrà a Camp Burma ad Accra, sede del ministero della Difesa e delle Forze armate del Ghana. Oltre ai Capi di Stato maggiore, parteciperà all'incontro il commissario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza della Cedeao, il ghanese Abdel Fatau Moussa, già presente all'incontro tenuto ad Abuja, nel quale si era delineata l'attivazione della forza congiunta. (segue) (Res)