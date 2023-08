I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sahel: Air France proroga sospensione voli da e verso Mali, Burkina Faso e Niger - Air France ha prorogato "sino al 31 agosto compreso" la sospensione dei suoi voli da e per il Mali e Burkina Faso, mentre quelli per il Niger restano fermi "sino a nuovo avviso". E' quanto riferisce la compagnia aerea. Air France ha sospeso il 7 agosto i voli per Bamako (sette voli settimanali), Ouagadougou (cinque voli settimanali) e Niamey (quattro voli settimanali) dopo la chiusura dello spazio aereo del Niger, teatro di un colpo di stato del 26 luglio. L'11 agosto Air France aveva già esteso la sospensione dei collegamenti sino a venerdì "a seguito del colpo di stato in Niger e a causa della situazione geopolitica nella regione del Sahel". Per rappresaglia, le autorità del Mali, i cui vertici militari si sono mostrati solidali con i golpisti nigerini, hanno annullato l'autorizzazione di Air France ad operare tra Parigi e Bamako, adducendo una "evidente violazione" dei termini degli accordi sui collegamenti aerei. (segue) (Res)