I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Niger: attacchi jihadisti al confine con Mali e Burkina Faso, uccisi anche 31 civili - Almeno 31 civili sono stati uccisi nelle zone del Niger interessate dagli attacchi ai militari condotti nei giorni scorsi al confine con il Mali ed il Burkina Faso. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa "Apa", ricordando che negli attacchi di probabile matrice jihadista sono stati uccisi 17 militari e che altri 20 sono rimasti feriti, sei in modo grave. Secondo la fonte, gli aggressori sono piombati a bordo di motociclette in diversi villaggi situati nei comuni di Dessa e Mehanna, nella regione nigerina di Tillaberi. In quest'area opera principalmente lo Stato islamico nel Sahel (Eis), in precedenza chiamato Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs). Lo stesso giorno, un agguato mortale guidato da jihadisti ha preso di mira un convoglio dell'esercito nigerino tra Torodi e Boni, nella stessa zona, uccidendo 17 militari e ferendone 20, bilancio confermato dal ministero della Difesa nigerino. (Res)