- Giappone-Corea del Sud: scarico acque Fukushima, colloqui verso la conclusione - Si è tenuta ieri una videoconferenza tra delegazioni di governo del Giappone e della Corea del Sud sulla questione dello scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata stoccata per anni a Fukushima, sito del disastro nucleare verificatosi in Giappone nel 2011. Nella “sessione informativa”, la terza dopo quelle del 25 luglio e del 7 agosto, la parte giapponese ha fornito ulteriori spiegazioni e risposto alle domande della controparte. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Tokyo. All’incontro hanno partecipato per il Giappone funzionari dei ministeri degli Esteri e dell’Economia e della compagnia Tepco; per la Corea del Sud funzionari del ministero degli Esteri e della Commissione per la sicurezza nucleare. Le parti hanno concordato anche di continuare a lavorare insieme per spiegare in modo trasparente la questione alla comunità internazionale. (segue) (Res)