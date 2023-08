© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: vicepresidente Lai in transito a San Francisco - Il vicepresidente di Taiwan, William Lai, di ritorno da una visita in Paraguay, è atterrato negli Stati Uniti, a San Francisco, nel pomeriggio di ieri (ora locale). All’aeroporto è stato accolto da Laura Rosenberger, presidente dell’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto statunitense, e dalla rappresentante di Taipei a Washington, Hsiao Bi-khim. Lai ha pubblicato su X una foto in cui i tre sono ritratti a bordo dell’aereo. Nel post ha ringraziato per l’accoglienza e si è detto entusiasta di essere nella Bay Area. Rosenberger, sullo stesso social network, si è detta onorata di ricevere Lai e la sua delegazione nella città californiana, da molto tempo gemellata con Taipei. Un gruppo di espatriati taiwanesi ha atteso Lai davanti all’hotel Hyatt Regency, vicino l’aeroporto. Erano presenti anche manifestanti a favore della riunificazione di Taiwan con la Cina. (segue) (Res)