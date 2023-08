© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: al via a Gandhinagar la riunione ministeriale Sanità - Da oggi al 19 agosto Gandhinagar, nello Stato del Gujarat, ospiterà la riunione ministeriale Sanità del G20 sotto la presidenza di turno dell’India. Come riferisce un comunicato del ministero della Sanità indiano, l’incontro verterà sulle tre priorità indicate dal governo di Nuova Delhi per il settore sanitario: la prevenzione, la preparazione e la risposta alle emergenze; il rafforzamento della cooperazione nel settore farmaceutico; l’innovazione digitale. Nella prima giornata si riuniranno i viceministri, nelle due successive i ministri. Il 19 agosto i ministri della Sanità si riuniranno insieme a quelli delle Finanze. Inoltre, sono in programma quattro eventi a margine: One Earth One Health Advantage Health Care, Vertice mondiale sulla medicina tradizionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), India MedTech Expo e una conferenza sulla lotta alla tubercolosi nella regione del Sud-est asiatico. Sono attesi i delegati di 19 Stati membri del G20, di dieci Paesi invitati e di 22 organizzazioni internazionali. La ministeriale è stata preceduta da tre riunioni del gruppo di lavoro sulla sanità: la prima si è tenuta a gennaio a Thiruvananthapuram o Trivandrum (Kerala), la seconda ad aprile a Panaji (Goa) e la terza a giugno a Hyderabad (Telangana). (segue) (Res)