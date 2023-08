© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Rahul Gandhi nominato membro della commissione parlamentare Difesa - Rahul Gandhi, deputato del Congresso nazionale indiano (Inc) alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India, è stato nominato membro della commissione parlamentare Difesa, a pochi giorni dal suo reintegro. Gandhi, figura di spicco del principale partito di opposizione, è tornato il 7 agosto alla Camera del popolo, reintegrato come deputato per effetto della decisione del 4 agosto della Corte suprema di sospendere la condanna per diffamazione a suo carico, cui era seguita la destituzione dalla carica. La massima autorità giudiziaria ha ribaltato la sentenza del 7 luglio dell’Alta corte del Gujarat, che aveva invece respinto la richiesta di sospensione confermando il pronunciamento della Corte d’assise di Surat. I supremi giudici non hanno ravvisato “alcun motivo specifico” per imporre la pena massima di due anni di reclusione. Inoltre, hanno evidenziato le “ampie ramificazioni” della condanna, che “influenzano i diritti dell'elettorato” di Wayanad, la circoscrizione in cui Gandhi è stato eletto. (segue) (Res)