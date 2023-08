© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: roghi chiese cristiane, oltre cento arresti e indagini per terrorismo - La polizia di Jaranwala, nel distretto di Faisalabad, nella provincia pachistana del Punjab, ha effettuato oltre cento arresti e aperto due indagini per varie ipotesi di reato tra cui terrorismo in seguito ai roghi di diverse chiese cristiane. L’amministrazione distrettuale ha imposto il divieto di assembramento per sette giorni ai sensi della Sezione 144 del Codice di procedura penale. Il governo provinciale ha ordinato la formazione di una commissione di inchiesta di alto livello, in linea con le direttive del governo centrale. Nelle denunce, secondo quanto riferito dal quotidiano “Dawn”, si parla di 500-600 persone coinvolte negli attacchi, di cui otto identificate come leader; due sarebbero affiliate all’organizzazione sunnita Jamaat Ahle Sunnat e al partito estremista islamico Tehreek-i-Labbaik Pakistan (Tlp). Secondo le prime ricostruzioni, gli attacchi sono partiti dopo che un uomo dagli altoparlanti della moschea Mehtab ha istigato la folla a radunarsi e a protestare contro una presunta profanazione del Corano. (Res)