Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, tentativo di Erevan di strumentalizzare Onu è fallito

- Il tentativo dell'Armenia di “strumentalizzare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua campagna di ricatto è fallito per l'ennesima volta”. Lo riferisce il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian attraverso un comunicato in merito alle discussioni che si sono tenute ieri al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Secondo il dicastero di Baku, “una tale manipolazione e sfruttamento di questo augusto organismo da parte dell'Armenia non è solo controproducente, ma anche assolutamente distruttiva in termini di avanzamento dell'agenda di normalizzazione postbellica”. “L'Azerbaigian spera che l'Armenia si renda finalmente conto che la via verso la soluzione risiede nell'impegno costruttivo e nell'attuazione in buona fede del diritto internazionale e degli impegni assunti in questo quadro. Come è stato sottolineato da numerosi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la base per la pace e la stabilità nella regione è il riconoscimento della sovranità e dell'integrità territoriale sia a parole che con i fatti”, si legge nella nota. (segue) (Rum)