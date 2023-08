Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, tentativo di Erevan di strumentalizzare Onu è fallito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri azerbaigiano sottolinea che il Paese “apprezza molto le dichiarazioni rilasciate da diversi Stati membri del Consiglio di sicurezza, nonché dalla Turchia, sulla necessità di un dialogo autentico e di un impegno in buona fede per quanto riguarda l'operatività di tutte le rotte offerte dall'Azerbaigian, in particolare la strada Aghdam-Khankendi, per la consegna delle merci per soddisfare le esigenze dei residenti armeni locali della regione del Karabakh in Azerbaigian”. “Il dibattito ha manifestato per l'ennesima volta che l'offerta dell'Azerbaigian sull'uso della strada Aghdam-Khankendi è accolta positivamente dalla comunità internazionale e gli ostacoli dell'Armenia a questo riguardo devono essere finalmente abbandonati per consentire la consegna di merci basata sulla legge e trasparente alla regione del Karabakh dell'Azerbaigian”, viene spiegato nel comunicato. Secondo il ministero di Baku, inoltre, “il riconoscimento delle legittime preoccupazioni per la sicurezza dell'Azerbaigian da parte di alcuni Stati membri è un passo promettente verso il superamento di alcune sfide nella regione”. (segue) (Rum)