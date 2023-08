Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, tentativo di Erevan di strumentalizzare Onu è fallito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è stato ricordato dall'Azerbaigian durante i dibattiti, prosegue la nota, il Paese “ha offerto la pace all'Armenia sulla base del reciproco riconoscimento e del rispetto della reciproca sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini”. “Su un altro binario, persegue la politica di reintegrazione dei residenti di etnia armena della regione del Karabakh dell'Azerbaigian come cittadini uguali a cui sono garantiti tutti i diritti e le libertà previsti dalla Costituzione dell'Azerbaigian e tutti i pertinenti meccanismi internazionali per i diritti umani di cui l'Azerbaigian è firmatario”, viene precisato nel comunicato. “La nostra adesione a entrambi questi percorsi è solida, mentre siamo fermi nel proteggere la nostra sovranità e integrità territoriale con tutti i mezzi legittimi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale”, sottolinea il ministero degli Esteri. “L'Azerbaigian rimane legato ad un impegno costruttivo con tutti coloro che nutrono un sincero interesse a portare avanti il programma di normalizzazione e, pertanto, è disposto e in grado di contribuire al raggiungimento della pace e della stabilità tanto attese nella regione”, conclude la nota. (Rum)