© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ecco cosa succede in Europa quando nel centrodestra si mettono veti e ci si divide: vince la sinistra nonostante abbia meno voti”. Lo afferma la Lega in una nota, commentando l’elezione, in Spagna, della candidata del Partito socialista Francina Armengol a presidente del Congresso dei deputati. (Rin)