Slovacchia: presidente Caputova chiede convocazione Consiglio sicurezza dopo operazione agenzia anticrimine

- L’Agenzia nazionale anticrimine (Naka) della Slovacchia ha compiuto stamane un’operazione che ha portato all’arresto di almeno due persone. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. La stampa slovacca ha riferito che le persone arrestate sono membri della squadra “Obluk” dell’Ispettorato del ministero dell’Interno che in passato aveva indagato sulla Naka medesima. Gli agenti della Naka sono intervenuti anche presso il direttore del Servizio di informazione slovacco (Sis), Michal Alac, e il suo ex direttore, Vladimir Pcolinsky, non trovandoli però a casa. La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha chiesto al premier, Ludovit Odor, di convocare il Consiglio di sicurezza nazionale in relazione all’operazione. (Vap)