Montenegro: catena supermercati Mix Markt amplia numero negozi rivolti a clientela russa

- A causa del gran numero di immigrati russi arrivati in Montenegro, la catena di supermercati Mix Markt ha aumentato a otto il numero dei negozi che vendono generi alimentari provenienti dall'Europa orientale. Lo ha riferito la stampa montenegrina, secondo cui di recente tre nuovi spazi sono stati aperti nella città di Budva e altri due nella capitale Podgorica, oltre a quelli di Castelnuovo (Herceg Novi), Teodo (Tivat) e Bar. La maggior parte degli acquirenti, di nazionalità russa, afferma che i prezzi sono "più alti che in Russia", ma si ritiene comunque soddisfatta di avere a disposizione prodotti altrimenti non disponibili sul mercato montenegrino. In Montenegro vivono ufficialmente più di 90 mila cittadini stranieri, che rappresentano il 15 per cento della popolazione, sebbene si stimi che ce ne siano ancora molti in attesa che il loro status venga risolto. Secondo gli ultimi dati del ministero degli Interni il maggior numero di loro, circa 25 mila, sono di nazionalità russa. (Seb)