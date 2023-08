Vietnam-Corea del Nord: viceministro Difesa riceve addetto militare di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Difesa nazionale del Vietnam, Hoang Xuan Chien, ha ricevuto oggi ad Hanoi l’attaché militare della Corea del Nord, Kim Myong-chol. Lo riferisce “Viet Nam News”, quotidiano edito dall’agenzia di stampa statale “Vietnam News Agency” (“Vna”). Il viceministro vietnamita ha ricordato l’importanza che il Partito comunista e il governo attribuiscono alla tradizionale amicizia con Pyongyang, premessa per l’espansione della cooperazione bilaterale in materia di difesa. L’alto ufficiale nordcoreano ha espresso apprezzamento per la recente cooperazione tra gli eserciti dei due Paesi e fiducia per il rafforzamento delle relazioni tra i rispettivi Paesi e le loro forze armate. Secondo l’addetto militare le parti dovrebbero aumentare gli scambi di delegazioni a tutti i livelli e attuare efficacemente gli accordi.(Fim)