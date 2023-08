Ciad: confermata epidemia di dengue nella regione di Ouaddai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sud-est del Ciad è scoppiata un'epidemia di dengue, malattia virale trasmessa dalle zanzare le cui forme più gravi possono essere fatali. Lo ha dichiarato in una nota il ministero della Salute, precisando che il focolaio è stato rilevato nel distretto di Abeché, capitale della regione sud-orientale di Ouaddai. Il ministro della Salute Abdermadjid Abderahim Mahamat ha confermato che i campioni prelevati ed analizzati il 7 agosto hanno confermato l'esistenza dell'epidemia, ma per il momento non si registrano decessi. La dengue è una febbre virale diffusa nei Paesi caldi, che provoca tra i 100 e i 400 milioni di contagi all'anno secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). L'infezione può causare febbre alta, mal di testa, nausea, vomito, dolori muscolari e, nei casi più gravi, emorragie che possono portare alla morte. (Res)