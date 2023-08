Malesia: aereo privato si schianta sull’autostrada, 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un jet privato con otto individui a bordo si è schiantato oggi su un’autostrada nei pressi di Shah Alam, nello Stato malesiano di Selangor. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Bernama”, secondo cui l’incidente ha provocato la morte di dieci persone. Stando all’Autorità per l’aviazione civile della Malesia (Caam), il velivolo – a bordo del quale si trovavano sei passeggeri e due membri dell’equipaggio – era decollato dall’aeroporto internazionale di Langkawi e avrebbe dovuto atterrare a Subang alle 2:39 di oggi pomeriggio ora locale, ma è precipitato non lontano dalla città di Elmina. “Alle 2:51, la torre di controllo del traffico aereo di Subang ha avvistato una colonna di fumo levarsi dal sito dell’incidente. Dall’aereo però non è giunta alcuna richiesta di soccorso”, ha spiegato il direttore esecutivo dell’agenzia, Norazman Bin Mahmud. Secondo il ministero dello Sviluppo dei governi locali, schiantandosi al suolo l’aereo – un Beehcraft Model 390 – ha colpito una moto in transito sull’autostrada.(Fim)