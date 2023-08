Arabia Saudita: confermata la condanna a 6 mesi per l'hostess italiana Ilaria De Rosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale saudita ha confermato oggi in appello la condanna a sei mesi di detenzione a carico dell'hostess italiana, Ilaria De Rosa, 24 anni, arrestata in Arabia Saudita lo scorso 5 maggio, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo quanto si apprende, De Rosa dovrebbe restare in carcere fino a novembre. Attualmente detenuta in un penitenziario a Gedda, De Rosa è originaria di Resana, in provincia di Treviso, e prima di essere arrestata lavorava come assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express. L'hostess ha sempre respinto le accuse a suo carico. (Res)