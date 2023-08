Sardegna: discarica abusiva a Pabillonis, denunciate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 49enne e un 26enne residenti a Pabillonis nel Medio Campidano, sono stati denunciati dai Carabinieri per abbandono di rifiuti speciali pericolosi in un'area di sosta destinata ai nomadi, ubicata in via La Marmora e di proprietà del Comune. Secondo quanto accertato dai militari, i due hanno trasformato l'area in una vera e propria discarica abusiva. I militari hanno informato la Procura della Repubblica di Cagliari. L'area interessata, estesa su una superficie di oltre 1.110 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. (Rsc)