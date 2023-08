Francia: uomo si lancia con il paracadute dalla Torre Eiffel, arrestato dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo mattina, intorno alle 5:40, un uomo è salito sul pilastro est della Torre Eiffel prima di lanciarsi con un paracadute dalla cima del monumento poco prima delle 7. E' quanto riferisce l'emittente televisiva "Bvmtv" che cita fonti della polizia della capitale francese. L'uomo è atterrato sul terreno del centro sportivo Émile Antoine prima di essere arrestato. Quando l'uomo è entrato nel sito, è stato rilevato "in meno di un minuto dal servizio di sicurezza" della società operativa della Torre Eiffel (Sete), si legge in un comunicato. Nonostante i tentativi del pronto intervento di intercettarlo nella struttura, l'uomo si è lanciato con il paracadute. Una volta atterrato, l'uomo è stato condotto presso la più vicina stazione di polizia in quanto accusato di aver messo in pericolo la vita di altre persone. (Frp)