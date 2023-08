Libano: rinviata sessione legislativa per legge su controllo capitali per mancanza di quorum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione legislativa del Parlamento libanese sulla legge per il controllo dei capitali, prevista per oggi, è stata rinviata a causa del mancato raggiungimento del quorum. Lo ha riferito il quotidiano libanese "L'Orient le Jour", specificando che alcuni deputati, tra cui esponenti dei partiti cristiani e dell'opposizione, non si sono presentati, boicottando la seduta. Questi gruppi si oppongono a qualsiasi riunione del Parlamento destinata all'approvazione di leggi, "fin quando non sarà eletto un presidente della Repubblica in Libano”. La Costituzione, infatti, prevede che fino a quel momento il Parlamento si riunisca solo al fine di nominare un nuovo capo dello Stato. Secondo quanto riferito dall'Ufficio stampa del presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, dunque, solo 53 deputati su 128 hanno votato per la legge sul controllo dei capitali, un numero non sufficiente per dichiarare valide le consultazioni. Di conseguenza, è saltata anche l'approvazione di una legge tesa alla creazione di un fondo sovrano per il Paese dei cedri e, al momento, non è stata fissata una data per una nuova seduta. Intanto, il presidente del Parlamento Berri ha incontrato il primo ministro uscente, Najib Miqati, secondo il quale il Paese si trova "in una fase molto critica" e sarà esposto "a gravi rischi se le leggi sulla ristrutturazione delle banche non saranno approvate". Inoltre, ha aggiunto, "la situazione è estremamente complessa e, se non riusciamo a trovare una soluzione, ognuno sarà costretto ad assumersi la propria responsabilità". Questa mattina un gruppo di persone riunitesi su iniziativa dell'associazione "Il grido dei correntisti", ha protestato di fronte al Parlamento, in attesa dell'inizio della sessione legislativa, manifestando il proprio dissenso per le misure restrittive "illegali" introdotte dalle banche dall'inizio della crisi economica, nel 2019. (segue) (Lib)