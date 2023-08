Libano: rinviata sessione legislativa per legge su controllo capitali per mancanza di quorum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal 2019 le autorità libanesi hanno imposto restrizioni sul prelievo di denaro contante dai conti correnti dei cittadini. Ad esempio, tra le circolari della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl) in vigore, la numero 158 prevede, a partire da luglio 2023, un limite mensile al prelievo di contanti di 300 dollari, oppure di un equivalente in lire libanesi al tasso di cambio di 15.000 lire per un dollaro. Un limite che, fino allo scorso giugno, era di 400 dollari. "Chi può vivere con 300 dollari al giorno d'oggi in Libano?", lamentava lo scorso 20 luglio Moussa Agathy, uno dei portavoce dell'associazione Il grido dei correntisti. L'associazione, infatti, considera "illegali" le restrizioni imposte dalla Bdl all'invio di denaro e al ritiro di contanti e sostiene gli assalti alle banche da parte dei correntisti, inclusi quelli che questa mattina hanno fatto irruzione alla Banque Byblos di Sin el Fil, per recuperare i loro risparmi.