Libano: rinviata sessione legislativa per legge su controllo capitali per mancanza di quorum (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale sta esercitando pressioni sul Libano affinché adotti una legge sul controllo dei capitali, condizione necessaria per ottenere aiuto per 3 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La legge mira a regolare la circolazione dei flussi di denaro tra il Libano e l'estero per bilanciare la bilancia dei pagamenti, ma il sistema finanziario libanese ha già subito una consistente fuga di capitali danneggiando le riserve di valuta estera delle banche e della Bdl. Dal 2019, l'Associazione delle banche del Libano (Abl) e la Bdl hanno limitato il prelievo in dollari, nonostante ciò violasse la legge e i contratti. Inoltre, nonostante il deprezzamento della sterlina del 95 per cento, le misure restrittive non sono state legalmente legittimate. Il Libano, a causa del default sul suo debito in valuta estera dalla primavera del 2020, ha generato un ulteriore senso di sfiducia da parte di risparmiatori e investitori nei confronti del sistema finanziario del Paese, dove i pagamenti in contanti sono diventati la regola. (Lib)