Algeria: presidente Tebboune sceglie l’Italia come meta per i migliori studenti algerini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, sceglie l’Italia come destinazione per l’annuale viaggio che la casa presidenziale ha organizzato dal 20 al 31 agosto dedicato ai 110 migliori studenti (di cui 10 con handicap) dell’esame “Baccalaureat 2023” in Algeria. La scelta di realizzare a Roma, Firenze e Milano un “viaggio altamente simbolico” per tutta la nazione algerina proviene direttamente da Tebboune, a testimonianza della straordinaria importanza che quest’ultimo attribuisce, anche personalmente, alle relazioni con l’Italia. Un appuntamento che la casa presidenziale organizza da oltre 15 anni per incoraggiare l'eccellenza accademica e “premiare” i migliori allievi che si sono distinti per il loro merito nelle prove degli esami di “Baccalaureat” (Bac) negli istituti algerini. (segue) (Res)