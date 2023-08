Algeria: presidente Tebboune sceglie l’Italia come meta per i migliori studenti algerini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, la destinazione prescelta è stata la Turchia, anche per le facilitazioni relative al rilascio dei visti d’ingresso. Nell’ottica algerina, tuttavia, l’opportunità di recarsi quest’anno in Italia avrebbe assunto un’ulteriore dimensione più squisitamente politica per celebrare in un “Paese fratello” i dati estremamente incoraggianti registrati dagli studenti algerini nelle prove Bac 2023 con un tasso di superamento del 50,63 per cento, il più alto negli ultimi 10 anni. Un risultato che rappresenta il superamento di un banco di prova per l’esecutivo impegnato, su indicazione del presidente sin dall’inizio del suo mandato, nella promozione di una strategia multidimensionale per “ammodernare, migliorare e innovare” il settore educativo nazionale. (segue) (Res)