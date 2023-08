Firenze: sgomberato immobile occupato abusivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sgomberato oggi a Firenze un altro immobile occupato abusivamente e restituito alla legittima proprietà, a distanza di pochi giorni da una precedente analoga operazione nel capoluogo toscano. Lo riferiscono fonti del Viminale sottolineando come proseguano in tutto il Paese le azioni per impedire nuove occupazioni e liberare gli stabili già abusivamente occupati. "Interventi fondamentali per il ripristino della legalità, necessari a garantire migliori condizioni di sicurezza ai cittadini - spiegano -. L’intervento, che si è concluso senza criticità per l’ordine pubblico, è stato avviato questa mattina dalle Forze dell’ordine in un immobile di proprietà dell’Azienda sanitaria locale (Asl) Toscana, occupato dal 2015 da soggetti gravitanti nell’area antagonista e già oggetto di sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria". (Rin)