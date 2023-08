India: si apre primo Vertice mondiale Oms sulla medicina tradizionale, presente direttore Tedros (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In preparazione della riunione dei ministri, oggi si sono riuniti i vice, coordinati dalla sottosegretaria alla Sanità indiana, Bharati Pravin Pawar. I ministri si riuniranno domani e dopodomani, nell’ultima giornata insieme a quelli delle Finanze. I tre temi prioritari di discussione indicati dal governo di Nuova Delhi sono la prevenzione, la preparazione e la risposta alle emergenze; il rafforzamento della cooperazione nel settore farmaceutico; l’innovazione digitale. Sono attesi i delegati di 19 Stati membri del G20, di dieci Paesi invitati e di 22 organizzazioni internazionali. Oltre al Vertice mondiale sulla medicina tradizionale sono in programma altri tre eventi collaterali: One Earth One Health Advantage Health Care, India MedTech Expo e una conferenza sulla lotta alla tubercolosi nella regione del Sud-est asiatico. (Inn)